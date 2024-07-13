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Giriş Tarihi: 13.7.2024 22:52

Büyükada’da "Azmanbüsler" davul zurna eşliğinde protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalar'a gönderilen elektrikli minibüslere tepkiler sürerken  ada sakinleri tarafından "Azmanbüs" adı verilen minibüslerin kaldırılması için bir grup ilçe sakini davullu zurnalı eylem gerçekleştirdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Büyükada’da Azmanbüsler davul zurna eşliğinde protesto edildi

Adalıların 'Azmanbüs' olarak adlandırdığı elektrikli minibüslerin ada dokusuna uymadığı, bölgeye zarar verdiğini belirten bir grup ilçe sakini, Büyükada'da eylem düzenledi. İETT'nin yolcu alıp indirdiği alana giriş yapan elektrikli minibüslerin önünü kesen grup, yaklaşık 15 dakika boyunca davul zurna çalarak araçların önünü kesti.

Adalıların mini taksilere yol verip büyük araçlara yol vermemesi ise dikkat çekti. Ada sakinleri, ellerindeki "Ada yolu yaya yolu", "Adalar şehirleşmesin", "Adada azmanbüs istemiyoruz", "İhaleyi kime verdin?" yazılı dövizlerle slogan atarak tepkilerini dile getirdi.

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Büyükada’da "Azmanbüsler" davul zurna eşliğinde protesto edildi
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