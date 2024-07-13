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Giriş Tarihi: 13.7.2024 09:59

Çete savaşlarına 46 tutuklama…47 çete üyesi gözaltına alındı

İstanbul’da husumetli olan, aralarındaki hakimiyet kavgasında birbirlerine 30 farklı silahlı saldırı düzenleyen iki çeteye operasyon düzenlendi. İki çetenin 47 üyesi yakalandı. 46 çete üyesi tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Çete savaşlarına 46 tutuklama…47 çete üyesi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler İlçesi ve çevre ilçelerinde karşılıklı olarak birbirlerine yaklaşık 30 silahlı saldırı eylemi gerçekleştiren husumetli iki çeteye operasyon düzenledi.

Ramazan T. ve Abdullah Ç. isimli kişilerin liderliğini yaptığı ve hakimiyet kavgası içerisinde bulunan suç örgütlerinin toplantı ve faaliyetlerini yürüttükleri adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. İki çetenin üyesi toplamda 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 46 çete üyesi "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Tehlikeli Madde Bulundurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 1 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Çete savaşlarına 46 tutuklama…47 çete üyesi gözaltına alındı
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