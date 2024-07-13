Çete savaşlarına 46 tutuklama…47 çete üyesi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler İlçesi ve çevre ilçelerinde karşılıklı olarak birbirlerine yaklaşık 30 silahlı saldırı eylemi gerçekleştiren husumetli iki çeteye operasyon düzenledi.

Ramazan T. ve Abdullah Ç. isimli kişilerin liderliğini yaptığı ve hakimiyet kavgası içerisinde bulunan suç örgütlerinin toplantı ve faaliyetlerini yürüttükleri adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. İki çetenin üyesi toplamda 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 46 çete üyesi "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Tehlikeli Madde Bulundurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 1 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.