İsrail 9 aydır kan ve zulüm yağdırıyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı tarafından liseler arasında düzenlenen "Nehirden denize özgür Filistin" konulu şiir, hikaye ve kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ataşehir'de bir otelde düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Törende konuşan Tekin, "15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı muhtemelen bugün Gazze'de yaşayan çocuklarınkine benzer, özgürlükleri, iradesi elinden alınmış bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık.O gün Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk milletinin şanlı direnişine hep beraber eşlik ettik ve çok şükür benzeri bir tabloyla karşılaşmadık" dedi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yarışmada dereceye giren öğrencileri Bosna Hersek gezisinde misafir edeceklerini söyledi. Gezinin öğrenciler için güzel bir tecrübe olacağını ancak Filistin'deki çocuklar için zorlu bir sürecin yaşandığını anımsatan Erdoğan, "Artık 9 ayı bulan bir süredir İsrail kan, gözyaşı, zulüm yağdırıyor ve maalesef bütün Batı kamuoyu başta olmak üzere dünya da bunu durdurmaktan aciz. Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'de yetişen her bir çocuğumuzun, dünyada zulümleri bitirmek için rol sahibi olma yükümlülüğümüz olduğunu hissetmesini sağlamalıyız" şeklinde konuştu. Yarışmada, hikaye kategorisinde Fırat Ege Uzunoğlu birinci, Abdulhadi Şahin ikinci, İlayda Keleş üçüncü olurken, şiir kategorisinde Yusuf Eren İnan birinci, Muhammed Enes Yılmaz ikinci, İrem Yıldırım ise üçüncü oldu. Kısa film kategorisinde ise Aram Khachaturian birinci, Hiranur Gök ikinci, Mustafa Eren Bilgili de üçüncü oldu.