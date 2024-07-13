İzmir’deki faciayla ilgili Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama: Yargı hesabını soracak

İzmir'de dün meydana gelen sağanak sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi yürekleri dağlamıştı. Kameranın kaydettiği görüntülerde antika eşya dükkanı sahibi İnanç Öktemay'ın Enver Dündar Başar Sokak'ta su birikintisinin bulunduğu yolun karşısına geçtiği ancak Özge Ceren Deniz'in karşıya geçemeyerek yere yığıldığı görüldü. Geri dönerek Deniz'i kaldırmak isteyen Öktemay'ın da akıma kapılarak düştüğünün görüldüğü görüntüye çevredeki vatandaşların yardım çabaları da yansıdı.

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklama yaptı. Yaşanan olaya çok üzüldüklerini, bu çağda böyle bir olayın yaşanmaması gerektiğini belirten Tunç, olayın hemen ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını, bilirkişi görevlendirildiğini kaydetti.

KİM SORUMLUYSA HESABI SORULACAK

Rapor doğrultusunda kimlerin kusuru varsa gözünün yaşına bakılmayacağını belirten Bakan Tunç "yargı kimler sorumluysa hesabını soracaktır" dedi.