Meskûn mahal operasyonlarına hazırlık

Önümüzdekidönemde Irak, Suriye ve diğer coğrafyalarda meskûn mahal operasyonlarına yönelik çalışmalara yön verdiklerini açıklayan Karadeniz, "15 Temmuz darbe girişimin ardından günümüze kadar meskûn mahal operasyon sayımız 55 bin 475, arazi operasyon sayısı 24 bin 584 olmak üzere toplam 80 bin 59 operasyon gerçekleştirdik. Kendi bünyemizde bulunan Sanal Taktik Merkezlerin (SATEM) gelişimiyle ilgili projelerimizi tamamladık. Sağlık Simülasyon Merkezi ve Bomba İmha Simülasyon Merkezi'ni bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Dünyadaki teknolojileri ve imkânları inceleyerek bir AR-GE Şubesi oluşturduk ve özel birliklerin ihtiyaçlarına uygun teknoloji ve kabiliyetlerle ilgili çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.