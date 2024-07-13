Öğretmenlik mesleğinde nitelik aranacak

TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifinin görüşmeleri sürüyor. 16 maddenin daha kabul edilmesiyle, teklifin 22 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi. Görüşmeler ilerleyen günlerde ele alınmaya devam edecek. Buna göre, öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlardan seçilecek. Öğretmen olarak istihdam edileceklerde genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak niteliklerle öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil edecek yükseköğretim programları, söz konusu nitelikler esas alınarak bakanlıkça belirlenecek.