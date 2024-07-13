SABAH muhabirine 15 Temmuz plaketi

TBMM'DE önceki akşam gerçekleştirilen törene onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan katıldı. Aslan, "Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın, o gün zor gündü" dedi. Sakarya Milletvekili Ali İnci ise o gün kızının düğünü olduğunu, Sakarya Valiliği'nin işgal edildiğinin duyulmasının ardından oraya gidip valiliği kurtardıklarını söyledi. Konuşmaların ardından 15 Temmuz'da TBMM'de görev yapan aralarında Sabah Gazetesi Muhabiri Önder Yılmaz'ın da bulunduğu gazetecilere plaket verildi.