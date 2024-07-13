Sakarya şehidine ağlıyor! Acı haberi alan baba: Ben de Kürdüm, Allah belanızı versin

Şehit Talay'ın baba evi ve sokağına bayraklar asıldı. Acılı haberi alan baba Mehmet Talay'ın, "Ben de Kürdüm, Allah hepinizin belasını versin" feryadı ile nişan hazırlığında olduğu öğrenilen Bahadır Rıdvan Talay'ın sosyal medyada paylaşılan, kameraya gülümseyerek el salladığı videosu da yürekleri dağladı.