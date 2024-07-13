Giriş Tarihi: 13.7.2024 16:00Son Güncelleme: 13.7.2024 16:00
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e ve destekçi ülkelere uyarı: Artık dur demeniz gerekmekte
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e destek veren ülkelerin bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir. Saldırı Netanyahu hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının delili. İsrail’in, El-Mevasi’deki Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır.
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e ve destekçi ülkelere uyarı: Artık dur demeniz gerekmekte