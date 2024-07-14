AK Partili Çebi’den CHP’li başkana çok sert eleştiri: Bunların derdi ne hizmet, ne proje

Trabzon'da CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, makam odasından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdıktan sonra Orkent Olimpik Yüzme Havuzu'ndan da Erdoğan'ın portresini kaldırdı.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, açıklamasında, "Kini, nefreti bitmedi. Hizmet odaklı Belediye Başkanlığı değil siyaset odaklı hezimet belediyeciliğinin adresi haline geldi. Milyonlarca insanın kalbinde, gönlünde taht kurmuş bir liderin resminden bu kadar rahatsızlık duymak belli ki elde ettiği seçim zaferleri insanların sevgi seli paranoyak haline getirmiş. Elinde olsa o sevgi dolu kalpleri bıçak ile sökerler. Rahatsızlık had safhada. Terörle mücadeledeki başarı, milli ve yerli savunmadaki gücümüz, Dünyaya ayar veren bir siyaset anlayışı, 15 Temmuz'da tankların arasından eve gitmek yerine milleti ile meydanlarda demokrasi mücadelesi vermek rahatsızlık veriyor, paranoyak yapıyor" dedi.

BUNLARIN DERDİ NE HİZMET NE PROJE ÜRETMEK

Başkan Çebi şöyle devam etti: "Önce Belediye makamından, şimdi de Orkent Olimpik Yüzme Havuzundan Erdğan portresini kaldırdılar. Bunların derdi ne hizmet, ne de proje üretmek. Bunların tek derdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Unutmasınlar! Erdoğan demek Millet demektir, hizmet demektir."