Ankara’nın normalleşme çağrısına Şam’dan yeşil ışık

Türkıye'nin, 'iki ülke ilişkilerini normalleştirme' çağrısına Suriye'den beklenen cevap geldi. Ankara'nın mesajına prensipte 'olumlu dönüş yapan' Esad rejimi, Suriye ile Türkiye'nin güvenlik ve istikrarının sağlanması için 2011 öncesi duruma dönülmesinin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı "Suriye ile normalleşmeye yönelik somut adımlar yakın bir zamanda beklenebilir" açıklamasına, Suriye yönetimi de kapsamlı bir yanıt verdi. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'nın açıklamasında, Suriye'nin, ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu girişimlere her zaman istekli olduğunun altı çizildi. Bu sıcak gelişme üzerine, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Erdoğan'ın talimatıyla muhataplarıyla görüşerek sürecin yol haritasını hazırlaması bekleniyor. Şam'dan gelen açıklamada, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik çabaların "egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı" temelinde olması gerektiği belirtildi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın duyurduğu açıklamada, "Sadece Suriye'nin değil, Türkiye'nin güvenliğini de tehdit eden terör örgütleriyle mücadele" vurgusu da dikkat çekti. Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk girişimleri olduğunu bildirdi. Hüseyin, Bağdat'ta iki ülkenin katılımıyla bir toplantı düzenlemek için çalıştıklarını kaydetti.