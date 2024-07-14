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Giriş Tarihi: 14.7.2024 15:29 Son Güncelleme: 14.7.2024 15:31

Bakan Yerlikaya duyurdu: İzmir'de 8'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesinde uluslararası sularda düzenlenen 'Kıskaç-21' operasyonunda, yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 10 kişinin yakalandığını duyurdu.

DHA
Bakan Yerlikaya duyurdu: İzmir’de 8’i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca Çeşme ilçesindeki Alaçatı Körfezinde 'Asterı' isimli bir tekneye yönelik 'Kıskaç-21' operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şüphelilerden 8'inin FETÖ mensubu olduğunun tespit edildiğini ifade etti.


'FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'
Bakan Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamız ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: İzmir'de 8'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı!
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