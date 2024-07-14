Bakan Yerlikaya duyurdu: İzmir’de 8’i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı!



'FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Bakan Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamız ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.