Dostum Erol’un rüyası gerçek oldu

Osmanlı'dan günümüze usta-çırak ilişkisiyle aktarılan hat sanatında 49 yıldır mürekkep ile kamışın aşkına tanıklık eden ve kurutulmuş yapraklara hat icra ederek özgün eserler ortaya koyan hattat Mete Üge, 15 Temmuz darbe girişiminde yakın dostu Erol Olçok ile oğlu Abdullah Olçok'u kaybetmenin acısını halen yaşadığını anlattı. Üge, "Erol Olçok dostum ile Çorum'a bir esere hat çalışması yapmak için gitmek üzere anlaşmıştık. Tarihini ise 16 Temmuz 2016 olarak belirlemiştik. Sabah yola çıkacaktık.15 Temmuz'da yolculuk için görüştük fakat gece dostum Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok şehadette erdiler" dedi. Erol Olçok ile olan bir anısını anlatan Mete Üge, "Dostum Erol Olçok 2016'nın ocak ayında umreden döndü. Erol elinde hurma ile atölyeye geldi. Umreye yolcu ettiğim Erol ile gelen Erol birbirinden farklıydı. Bana Medine'de gördüğü bir rüyayı heyecanla anlatmıştı. 'Oğlum Abdullah ile birlikteyim el ele yürüyoruz ve yerçekimi bir anda bitiyor ve ikimiz göğe doğru yükseliyoruz. Havadayız, o kadar mutluyum ki anlatamam' demişti. Ben de 'Ne mutlu sana' dedim ve ona sarıldım. Bu rüya beni yakarken ona huzur vermişti. Umrede ayan olan rüya 15 Temmuz'da gerçek oldu" dedi. Şehit olan Erol'u ve vatan uğruna gözünü kırpmadan giden canlarımızı unutmayacağız. Ben de İnsan Akademisi kurarak bu ruhu canlı tutmaya çalışıyorum. İnsan Akademisi kaldığı yerden devam ediyor. Toplam 11 bin üzerinde eser ve 16 ülkede etkinliklerimiz ile kalplere dokunuyoruz. Aşk varsa sarsılmaz iman vardır" dedi.