Gençlik Merkezi’ne CHP engeli

İzmir'in Urla ilçesinde 29 Haziran'da inşaatına başlanılan Gençlik Merkezi, önce zabıta ekiplerince durduruldu sonra ise belediye meclisince alınan karar ile arsa tahsisi iptal edildi. AK Parti Urla İlçe Başkanı Ömer Tiryaki, istemezük zihniyetinin İzmir'de ve Urla'da yine işbaşında olduğunu belirterek, "Ne yazık ki Urla'mızın, Urlalı hemşerilerimizin, gençlerimizin hizmetine sunulacak bir yatırım, bütün gelinen süreç ve emek göz ardı edilerek durdurulmuştur'' dedi. Urla Belediyesi'nin 7 Temmuz 2022 tarihinde aldığı kararla, Gençlik İl Spor Müdürlüğü'ne Gençlik Merkezi olarak kullanılması kaydıyla 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen arsada başlatılan inşaat çalışmaları Urla Belediye Meclisi toplantısında alınan kararla iptal edildi. AK Parti Urla İlçe Başkanı Ömer Tiryaki konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Tiryaki, istemezük zihniyetinin İzmir'de ve Urla'da yine işbaşında olduğunu dile getirerek, "Ne yazık ki, Urlamızın, Urlalı hemşerilerimizin, gençlerimizin hizmetine sunulacak bir yatırım, bütün gelinen süreç ve emek göz ardı edilerek durdurulmuştur. Üzülerek ve bir o kadar da hayretle izliyoruz. Hukuk Komisyonu raporunda aynen şu ifadeye yer verilmiş: 'Halihazırda mevcut bölgede açık-kapalı spor tesisi mevcut olup...' bu cümleden anlaşılıyor ki kararı alan bu işlemin durdurulmasına karar veren arkadaşlar yapılacak Gençlik Merkezi'nin faaliyet alanının neler olduğunu, projenin içerisinde hangi imkânların yer aldığını bilmeden, merak bile etmeden imza atmışlar. Oysa ki; Gençlik Merkezleri sadece bir spor alanı değil bunun yanında gençlerin; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulundukları, serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda geçirebildikleri alanlardır. En önemlisi de gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürüten kurumlardır. Bu kurumlar sadece binadan ibaret olmayıp sonrası sürdürülebilirlik anlamında da Urla'mıza çok ciddi katkılar sunacak ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin yetişmesinde ciddi katkıları olacaktır" dedi.