Gençlik olası afetlere hazırlanıyor

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca yürütülen "Cemre Projesi" kapsamında, AK Parti Gençlik Kolları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde yurt genelinde eşzamanlı düzenlenecek "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesiyle, gönüllü gençler afetlere müdahalede bulunacak şekilde eğitilerek, sertifikalandırılacak. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'de başlattıkları "Cemre Projesi" kapsamında, gönüllü sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti. Karaaslan, çevre farkındalığının artırılması amacıyla tüm şehirlerde görev alan, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı deprem, sel, orman yangını gibi afetlerde aktif rol üstlenen "Cemre"lerin AFAD tarafından verilecek eğitimle afetlerde daha etkin bir kimliğe kavuşacağını bildirdi.Cemre'yi kurarken gençler ve ülke için hayallerinin olduğunu ifade eden Karaaslan, şunları aktardı: "Genç çevre gönüllüsü 'Cemre'ler, 81 ilimizde düzenlenen atölye çalışmalarıyla 'Sıfır Atık' yaşam tarzını yaygınlaştıracak örnek çalışmalar gerçekleştirdiler. Özellikle atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak, 'Bize Emanet' mottosuyla çevresel değerlere sahip çıkan bir anlayışı yaygınlaştırmak, 'Söz Veriyorum' gibi verimlilik esaslı yeni yaşam alışkanlıklarını vurgulamak amacıyla sosyal medya kampanyaları yaptılar.AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımız ile 11 Temmuz Perşembe günü tüm Türkiye'de eşzamanlı olarak ilk etabını başlattığımız '7 Bölge 7 Bin Cemre' isimli projeyle İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde 'Cemre'ler, AFAD İl Müdürlüklerince verilecek eğitimler neticesinde sertifika alacak ve ihtiyaç anında afet bölgelerinde çalışmalara katılacaklar. Bugüne kadar aldıkları eğitimler ve saha tecrübeleriyle Türkiye'nin tüm şehirlerindeki 7 bin genç gönüllümüz olası bir afet durumunda daha donanımlı ve daha güçlü şekilde varlık gösterecekler."