Bakan Bak da onların arasındaydı! Yüzlerce bisiklet sporcusu Gazze’nin özgürlüğü için pedal çevirdi

15 Temmuz Derneği, hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'nin özgürlüğü için Beşiktaş Dolmabahçe'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na bisiklet turu düzenledi. Bisiklet turuna Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye –Filistin Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile çok sayıda bisiklet sporcusu katıldı.

15 TEMMUZ FETÖCÜLERİN MEYDANLARDA EZİLDİĞİ GÜNDÜR"

Bisiklet turu öncesinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "15 Temmuz Derneği, Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destansı bir mücadele olan 15 Temmuzla alakalı olarak bir aktivite gerçekleştirmek üzere buradayız. 15 Temmuz milletimizin tüm dünyaya geleceğimle ilgili sadece ben karar veririm dediği bir gündür. Hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara dolan vatandaşlarımız o gün tüm dünyaya sadece kendisini yönetecek kişinin kişilerin ve demokrasinin kendisi tarafından karar verileceğini göstermiştir. Türkün gücü tankları ezmiştir. Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. FETÖ'cü hain darbecilerin Türk Milleti'nin yumrukları altında meydanlarda ezildiği yok edildiği destansı bir mücadeledir. Sürecin ilk başladığı yerlerden bir tanesi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'dür. Milletimiz meydanlara çıkarak bunlara cevap verdi. Şehitlerimizi anıyorum. Saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Bu destansı direnişi unutmayacağız. Biz herkesi İstanbul'da ve Türkiye'de bisiklet kullanmaya davet ediyoruz. Çevre dostu bir spor dalı ve aktivitedir. Ben 15 Temmuz Derneği ve Bisiklet Federasyonu'na teşekkür ediyorum" dedi.

BAKAN GAZZE İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ

Açıklama sonrasında Bakan Osman Aşkın Bak ve yüzlerce bisiklet sporcusu, Gazze'nin özgürlüğü için pedal çevirdi. Polis bisiklet turunun yapılacağı güzergâhta önlem alırken sporcuların geçişi sırasında bazı noktalarda trafik kısa süreli durduruldu. Yaklaşık 30 dakika süren turun ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ulaşan sporcular turu tamamladı. Bakan Bak da bisiklet sporcularıyla birlikte Gazze için Dolmabahçe'den 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na kadar pedal çevirdi.