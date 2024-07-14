Her ay 30 bin konut teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gaziantep'i ziyaret ederek deprem konutları hakkında bilgi verdi. Kurum "Şu ana kadar 11 ilimizde 276 bin konutun inşasına başladık ve bu çerçevede 76 bin konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte her ay 25-30 bin konutun teslimini gerçekleştirecek ve yıl sonuna kadar 200 bin konutu afetzede kardeşlerimize 11 ilde teslim etmiş olacağız. 2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak ve 2025 yılında tüm deprem bölgesi artık afet bölgesi olarak anılmayacak" dedi.Bakan Kurum "Bölgenin Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak, cazibe merkezi olarak yine burada turizmin devam ettiği, yine burada ticaretin devam ettiği şehirler, ilçeler olarak anılacak. Bunun için de devletimiz, Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde yapılması gereken tüm yatırımları yapmaktadır. Deprem bölgesinde herhangi bir tasarruf söz konusu değildir" diye konuştu. Bakan Kurum, Gaziantep'te şu ana kadar 14 bin 710 ev ve iş yerini teslim ettiklerini, Nurdağı'ndan İslahiye'ye, Şahinbey'den Şehitkamil'e kadar birçok yerde toplam 32 bin 299 konut ve iş yerinin inşasının devam ettiğini dile getirdi.