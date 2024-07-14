‘Milletin Zaferi’ heyecanı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıldönümünde 252 şehit, "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliklerle anılacak. Etkinlikler, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin karşılama konseriyle başlayacak. Etkinliklerde Uğur Işılak, Alper Kış, Ceyhun Çelikten, Mustafa Yıldızdoğan ve Azerin de sahne alacak. Bu yıl ayrıca ilk defa 15 Temmuz şehitlerinin anılacağı bir tiyatro anlatısı yapılacak. Anlatıda hain darbe girişiminde bir baba ile oğlunun, bir komutan ile askerinin o gece nasıl direndiği aktarılacak. Tiyatro, "Milletimizin, Şehitlerimizin, Devletimizin Gözünden 15 Temmuz" başlıklarıyla üç bölümden oluşacak. Oyun, sade bir anlatımla, sanatçılar Burak Haktanır ve Ali Nuri Türkoğlu tarafından sergilenecek. Oyun, hain darbe girişimi gecesinde ilk selayı okuyan Abdülkadir Şehitoğlu'nun yine alanda sela okumasıyla sona erecek. 252 şehidin tek tek ve isimlerinin okunacağı programda, bütün şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret edecek. Programının ardından TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katılacak olan Erdoğan, akşam ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma programında halka hitap edecek.Ünlü besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla bugün, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "15 Temmuz Destanı Milletin Zaferi" başlıklı konserde sahne alacak. Konserde "15 Temmuz Destanı" adlı senfonik eserini de yorumlayacak olan Atakoğlu, eserde darbe girişimi gecesini kronolojik olarak işlediğini belirterek, "15 Temmuz'un ilk anından son anına kadar yaşananları bestelemeye çalıştım. O gece yaşananları müzikle betimliyor, tasvir ediyor, duyuruyor ve hissettiriyor bu çalışma. Ben de onu yapmaya çalıştım. Bunu anlatırken sadece ve sadece kendi bestecilik hislerimle ve duygularımla davrandım" dedi.