Sakarya şehidini uğurladı

Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay (26) Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Talay'ın naaşı, gece saatlerinde askeri uçakla getirildi Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda yapılan törenin ardından konvoy eşliğinde Sakarya'ya götürüldü. Şehit Talay için Güneşler Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törende anne Gülseren Talay, baba Mehmet Talay ve şehidin kız kardeşleri Zernişan ile Songül Talay şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşları döktü. Şehidin naaşı Güneşler Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bir süredir nişan hazırlıkları yaptığı öğrenilen şehit Bahadır Rıdvan Talay'ın sosyal medyada paylaşılan, kameraya gülümseyerek el salladığı videosu da yürekleri dağladı. Şehit Talay'ın Adapazarı Güneşler Mahallesi'ndeki baba evine bayraklar asıldı.