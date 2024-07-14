SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili açıklama: 29 gözaltı kararı!

Rapor doğrultusunda kimlerin kusuru varsa gözünün yaşına bakılmayacağını belirten Bakan Tunç "İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" dedi.