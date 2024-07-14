Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili açıklama: 29 gözaltı kararı!
Giriş Tarihi: 14.7.2024 11:18 Son Güncelleme: 14.7.2024 11:29

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili açıklama: 29 gözaltı kararı!

Son dakika haberi: İzmir'de meydana gelen sağanak sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili tayin ettiğini bilirkişinin hazırladığı ön rapor sonrasında, sorumlulukları olduğu belirtilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Halit TURAN Halit TURAN
SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili açıklama: 29 gözaltı kararı!

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen sağanak sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi yürekleri dağlamıştı. Kameranın kaydettiği görüntülerde antika eşya dükkanı sahibi İnanç Öktemay'ın Enver Dündar Başar Sokak'ta su birikintisinin bulunduğu yolun karşısına geçtiği ancak Özge Ceren Deniz'in karşıya geçemeyerek yere yığıldığı görüldü.

Geri dönerek Deniz'i kaldırmak isteyen Öktemay'ın da akıma kapılarak düştüğünün görüldüğü görüntüye çevredeki vatandaşların yardım çabaları da yansıdı.

29 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayın hemen ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını, bilirkişi görevlendirildiğini kaydetmişti.

Rapor doğrultusunda kimlerin kusuru varsa gözünün yaşına bakılmayacağını belirten Bakan Tunç "İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" dedi.

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SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili açıklama: 29 gözaltı kararı!
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