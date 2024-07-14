Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a suikast girişimine kınama
Giriş Tarihi: 14.7.2024 10:41 Son Güncelleme: 14.7.2024 10:54

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a suikast girişimine kınama

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum." açıklamasında bulundu.

Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’a suikast girişimine kınama
Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: ABD'nin 45'inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız.
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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a suikast girişimine kınama
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