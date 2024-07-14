Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 14.7.2024 11:58

SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, "Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!" dedi.

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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