15 Temmuz gecesinin kahramanlarından Gazi Dr. Almaz: Atalarımızdan aldığımız emaneti 15 Temmuz gecesi milletçe koruduk

Hain darbecilerin girişimi sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşı sokağa çıkmaya davet ettiği 15 Temmuz 2016 gecesinin üzerinden geçen 8 yıl, şehit yakınları ve gaziler için gurur kaynağı olarak taşıdıkları birer unvan oldu.

Gazilik makamına kavuştuğu için onur duyduğunu söyleyen Gazi Dr. Almaz, "Bizler Kurtuluş Savaşı'nı, atalarımızın mücadelesini dinleyerek büyüdük. Hep ülkemin böyle bir şeyle sınanma ihtimalini düşündüğümde 'Ben de atalarım gibi vatanımı, bayrağımı koruyabilir miyim?' diye kendimi sorgulardım. 15 Temmuz gecesi kendimi kendime kanıtladım.

O GECEDEN SONRA YAŞAMA AMACIM DEĞİŞTİ

Arkadaşlarıyla beraber olduğu akşam darbe girişimi haberini aldığını söyleyen Gazi Dr. Almaz, "Haberi aldıktan sorna henüz 50 günlük olan kızımı ve eşimi ailemin yanına bırakıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koştum. O an aklımda sadece gücüm nereye kadar yeterse, elimden ne gelirse bu hainlere karşı koymak vardı. Çok şükür benim gibi birçok vatandaşımız da bu uğurda canını ortaya koydu ve korkusuzca vatan savunmasını yaptı. O hainlere fırsat vermedik" dedi. O geceden sonra yaşam amacının değiştiğini anlatan Almaz, "Ben o geceden önce sıradan bir insan olarak dünya için çalışıyordum. Ama o geceden sonra vatan, millet, bayrak, İslam için çalışmak tek gayem oldu. Yeri geldi Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'de gönüllü doktorluk yaptım, yeri geldi 6 Şubat depremlerinde gönüllü oldum. Benim bundan sonraki tek gayem vatanım, milletim, dinim için çalışmak" diye konuştu.

ENSESİNDEKİ ŞARAPNEL PARÇASINI UNUTMAMAK İÇİN ÇIKARMADI

15 Temmuz gecesini ve o ruhu unutmamak için vücuduna isabet eden 15 şarapnel parçasından ensesine isabet eden bir tanesini aldırtmadığını anlatan Gazi Dr. Almaz, "O gece Türk milletindeki o inanç, o korkusuzluk hiç unutulmasın. Ben de bu onura nail olmuş biri olarak ölene kadar bunu unutturmamak için çalışacağım. Ensemde kalan bir şarapnel parçasını da bu amaç uğruna çıkartmadım. Sık sık gençlerle bir araya gelip onlara 15 Temmuz gecesini anlatıyorum. Hain FETÖ'cülerin, emperyalistlerin tuzaklarını anlatıyorum. Çünkü bizler bu vatanın atalarımızın mücadeleleriyle kurulduğunu duyarak büyüdük ve 15 Temmuz gecesi aynı cesareti gösterebildik. Atalarımızdan aldığımız emaneti 15 Temmuz gecesi milletçe koruduk. Şimdiki gençlerimiz de 15 Temmuz'u bilerek büyümeli ki vatanımızı her daim korusunlar" ifadelerini kullandı.