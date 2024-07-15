15 Temmuz şehitler makamına ziyaretçi akını

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Makamı, ziyaretçi akınına uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. 15 Temmuz Şehitler Makamını ziyaret eden vatandaşlar, şehitler için dua etti. Şehitler Makamının ziyaretinin ardından vatandaşlar, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi. Hain darbe girişimi gecesi tanklar tarafından parçalanan otomobil, şehitler ve gazilere ait ayakkabılar ve darbe gecesine görüntüleri gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

"15 TEMMUZ BİR İŞGAL GİRİŞİMİDİR"

Şehit ve gazilerin ayakkabılarını toplayarak hikâyelerini derleyen İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, şehit ve gazilerin ayakkabılarının toplanmasının 15 Temmuz gecesini hafızalarda canlı tutmak adına önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, "15 Temmuz hem Türk tarihinin hem dünya tarihinde stratejisi, gelişimi ve geri püskürtülmesi itibariyle benzeri olmayan bir hadisedir. Gerçekten çok ince ve uzun süreli bir planın bizzat millet evlatlarının devşirilmesiyle hayata konulan bir program yine milletin iradesiyle ve çok başarılı bir şekilde püskürtülmüştür. Bundan dolayı 15 Temmuz'u biz çok farklı ve renkli bir şekilde okumak zorundayız. Bunun hem sosyolojisini hem psikolojisini hem edebiyatını, kültürünü, sanatını iyi değerlendirmeliyiz. Ayrıca objeler üzerinden 15 Temmuz okumalıyız. 15 Temmuz bir askeri darbe veya darbe girişimi deniyor.

Bu çok eksik bir tanımlama. Biz çok askeri darbe gördük. Pek çok darbe girişimi gördük. Başarılı olan darbelerde gördük. Ama hiçbiri 15 Temmuz'la bağdaşmaz. 15 Temmuz esas itibarıyla bir Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini ipotek altına alma girişimidir. 15 Temmuz bir ihanet ve vatanımızı, milletimizi işgal teşebbüsüdür. Ama bu Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin sağduyusu, feraseti ve direnişiyle başarısız olmuştur. Hafıza 15 Temmuz esas itibariyle hem tarihi geleneğimize yaslanan tasarım anlayışı hem de sömürgecilik ve darbeler tarihini ortaya koyuşu ve bunun bir şahikası, bir zirvesi olarak da 15 Temmuz'u anlatması itibariyle son derece önemli bir mekândır" dedi.

DARBE GECESİNİN SESSİZ TANIĞI AYAKKABILAR

Hafıza 15 Temmuz ile ilgili konuşan Yılmaz, "Tamamen Türk tarihinden ve geleneğimizden beslenen bir mimari anlayış, üslupla tasarlanmıştır. Cumhurbaşkanımızın çok yakından takip ettiği bir projedir. Burada da gördüğümüz gibi 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine ait objeler var. Beni en çok duygulandıran hafıza 15 Temmuz'u gezerken beni. En çok duygulandıran nesnelerin başında ayakkabılar geliyor. Şimdi ayakkabılar adeta 15 Temmuz'un dilsiz şahitleri gibi bu ayakkabılar bu şehitlerin, bu gazilerin, bu mücadeleyi veren insanların hangi duyguyla yere bastıklarını, hangi hissiyatla arza bastıklarını, nasıl bir tempoyla yürüdüklerini, koştuklarını, ölüme, ecele koştuklarının bizzat birebir şahidi. Esas itibariyle her bir ayakkabının çok dramatik bir hikâyesi var. Kimi bin bir yoklukla alınıp güzel bir günde bir bayram günü giyinmeyi bekleyen bir ayakkabı, kimisi damatlık ayakkabısı, kimisi bir nişan ayakkabısı. Kimisi yokluğun, garibanlığın, fukaralığın izlerini taşıyan ve onu giyen şahsın hayatına şahitlik eden bir ayakkabı. Yani kadınıyla, kızıyla, delikanlısıyla, çocuğuyla, yaşlıyla aslında bu ayakkabılar bize 15 Temmuz şehitlerimizin ve gazilerimizin bırakmış olduğu en önemli emanetlerden birisidir. Ayakkabı deyip geçmemek lazım. Her birisinin aslında otobiyografisinin yazılması lazım. Ben biraz bu ayakkabıların hikayelerini toplamaya çalışıyorum. Onları topladıkça da, dinledikçe de gerçekten çok duygulanıyorum. Görünen hikâyenin arkasında görünmeyen hikayeler var. Yaşanan hayattan arkasında anlatılmayan hayatlar var. Duygular var. Hisler var ve ayakkabıları şahsen bunların anlatılmayan öykünün, direnişin, anlatılmayan şahlanışın. anlatılmayan vatanseverliğin, fedakarlığın, cesaretin en yakın şahitleri olarak görüyorum" diye konuştu.