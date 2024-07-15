Aksakallı’dan Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaret

15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin Özel Kuvvetler Komutanı olan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı Ömer Halisdemir in kabrini ziyaret etti. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir in kabri başında dua okuyan Aksakallı, Halisdemir ailesi ile de bir araya geldi. Kabir ziyareti sırasında şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan ve kardeşi Savaş Halisdemir ile görüştü.

Eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı bura yaptığı açıklamasında, bu ülkede Ömerlerin bitmeyeceğini belirterek; "Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömer'ler bitmez, biz İstiklaline aşık bir milletiz. Dışardaki ihanet şebekeleri ve içerideki uzantılarının hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım" dedi.

Zekai Aksakallı şehidin kabri başında gazetecilere de açıklama yaptı. Aksakallı yaptığı konuşmasında ülkenin istiklaline ve geleceğine yönelik ihanetin bu yıl 8'inci yılı olduğunu belirterek; "Bütün dünya bilmeli ki bu ülkede Ömer'ler bitmez. Biz istiklaline aşık bir milletiz. Dışardaki ihanet şebekeleri ve içerideki uzantılarının hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım. Bu uğurda şehadete uğrayan nice Ömer'ler yetiştiren bir milletin evlatlarıyız. Ömer'imin şehadetini tekrar kutluyorum. Ülkemizin milli birliği, bağımsızlığı için şehadete yürüyen bütün şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

1000 KM YOL KATLETTİLER

Öte yandan, Arnavutköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen "8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" için İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Şehit Astsubay Ömer Halisdemir in Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu Kasabasına ulaştılar. 1000 km yol kat eden bisiklet sporcuları her geçtikleri şehirlerde şehitliklere uğrayarak aldıkları toprakları, Şehit Halisdemir'in kabrine döktüler ve burada dualar ettiler.

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Koç, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında 35 sporcunun yaklaşık 1000 kilometrelik yol kat ettiklerini belirterek; "Sporcularımız 6 ilden geçti. Uğradığımız illerde bulunan şehitliklerden alınan toprakları şehidimizin kabrine döktük, duamızı ettik. Hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına her yıl bu etkinliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her yıl olduğu gibi 15 Temmuz yıldönümlerinde darbenin en önemli kahramanlarından biri olan ve Fetullahçı Terör Örgütü tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu kasabasında bulunan kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Niğde ve çevresi haricinde Türkiye'nin bir çok bölgesinden ayrıca gurbetten gelen vatandaşlarımız da şehidin kabrini ziyaret ederek şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve dualar okuyorlar.