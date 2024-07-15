Bakan Yerlikaya 15 Temmuz şehidi ikiz polisleri andı

"BİRLİKTE ŞEHADETE KOŞTULAR"

Bakan Yerlikaya, "15 Temmuz'da hainler Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı gibi şehitler ocağı olan, gururumuz olan aslan yuvalarına bomba yağdırdılar. Sanki Türkiye işgal kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı. Sandılar ki, bu millet korkup, sinecekti. Sandılar ki şanlı bayrağımız mahzun kalacaktı. Sandılar ki, ülkemizi kendi karanlıklarında boğacaklardı. Hayır, öyle olmayacaktı. O hainlerin bir hesabı varsa; Allah'ın da bir hesabı vardı. Kalpleri vatan aşkıyla çarpan kahramanların, koca yürekli korkusuzların, geri atacakları tek bir adımları dahi yoktu. İşte o korkusuz yüreklerden ikisi de ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerdi. Birlikte şehadete koştular. 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeselinde bu unutulmaz kahramanlıklar ve iki kardeşin iç burkan gerçek yaşam öyküleri anlatılıyor" dedi.