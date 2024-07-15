Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Anma Programı’nda önemli mesajlar: Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz

"MİLLETİMİZ BUGÜN DE OMUZ OMUZA"

Bugün diriliş destanının 8. yılını idrak ediyoruz. Bu gazi mekanda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Bugün de omuz omuzayız. Biriz, beraberiz, genci yaşlısı, kadını erkeği 85 milyon tek yumruğuz. Bu muazzam birlik ve beraberlik için dosta güven ve düşmana korku veren bu dik duruşunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Şehadetle müşerref olmak dünyada her kula nasip olmaz. 15 Temmuz gecesi darbeye direnen vatandaşlarımızdan 252 şehidimiz bu müjdeye mazhar oldu ve şehitlikle şereflendi. 2740 insanımız da o gece yaralanarak o gece gazi oldu.