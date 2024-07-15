CHP’li başkandan gazeteciye tehdit, “Sana göstereceğim”

Gazeteci Mehmet Mert, CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü arayarak röportaj yaptı. Mehmet Mert'in "Belediye ekonomik olarak ne durumda, ödemeler yapılabiliyor mu?" sorusuna karşılık olarak Hasan Akgün, "Hiç kimseye 5 kuruş para ödemiyoruz çünkü bütün ihaleler iptal oldu." cevabını verdi. Mehmet Mert birkaç soru daha sorarak bu röportajın ses kaydını aldı. Daha sonra Damga gazetesine röportajı haberleştiren Mehmet Mert, konuyla ilgili bir de video hazırlayarak sosyal medyada paylaştı.

BAŞKANDAN GAZETECİYE TEHDİT

Röportajın yayınlanmasının ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı gazeteci Mehmet Mert'i arayarak küfür ettikten sonra tehdit etti. Tehditlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Mehmet Mert, "Telefonum çaldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler etti. Ne çoluğun çocuğum kaldı. Ne anne, babam kaldı. Bütün küfürleri kendisine iade ediyorum. Telefonda kendisine de söyledim. Telefonun ucundan konuşmak kolay. Hasan Akgün yüreğin varsa, istediğin meydanda istediğin yerde seninle buluşmaya hazırım" dedi.

"40 SENEDİR BELEDİYEYİ İFLAS ETTİRMİŞSİN"

Mehmet Mert paylaşımının devamında, "Ne yapmışım arkadaşlar. Bir röportaj yapmışım, kendisine söyleyerek ses kaydı açmışım. Onu bugün gazetemde yayınlamışım. Daha sonra video yaptım ve sosyal medya hesabımda paylaştım. Beyefendi bana hakaretler ederek, 'Artık eski Hasan Akgün'üm, benden uzak dur. Sana göstereceğim. Buradan süreceğim' ya Hasan Akgün kimsin sen ya. 40 senedir belediyeyi iflas ettirmişsin. Maaş veremiyorsun, para ödeyemiyorsun. Bunları sordum diye, bunları yayınladım diye kendinde hakaret etme hakkı görüyorsun" diye konuştu.