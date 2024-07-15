Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitliği’ndeki anma törenine katıldı

Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 8. yıldönümünde demokrasi ve milli birlik ruhunu bir kez daha sergiledi. Ülke genelinde düzenlenen anma etkinlikleriyle, darbe girişimine karşı direnişte hayatını kaybeden şehitler ve gaziler anıldı.

DEVLET ERKANI HAZIR BULUNDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Zafer Tarıkdaroğlu, Sevim Sayım Madak, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililerin de yer aldığı anma törenine, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gaziler de katıldı.

15 Temmuz'da şehit olan sivil vatandaşların kabirlerine karanfil bırakan Yılmaz ve Yerlikaya, şehit aileleri ile sohbet etti. Yılmaz ve beraberindekiler, Polis Şehitliği'ne geçti. Alanda, şehitler için dualar edildi. Şehit yakınlarıyla görüşen Yılmaz, şehit polislerin kabrine karanfil bıraktı.