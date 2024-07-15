Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı dikkate alınmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan Al-Suud ile İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen 1 saatlik görüşmenin ardından iki bakan, ortak basın toplantısı yaptı. Hakan Fidan yaptığı konuşmada Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili şunları söyledi:"Her düzeyde Suriye ile doğrudan veya Rusya-İran aracılığı üzerinden görüşmeler vuku buldu. Ama son 1 yıldır görüşmelerde fazla bir hareketlilik yok. Zamanın ruhu bizi barışı, istikrarı aramaya zorluyor. Cumhurbaşkanımız burada liderlik vizyonu kullanarak en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Bu son derece kıymetli bir çağrıdır. Umarım bunun değerini anlarlar. Bu herhangi bir çaresizliğin, herhangi bir zayıflığın durduğu yer değildir. Yani kendisini tanıyanlar bilir. Hiçbir mücadeleden, hiçbir kavgadan kaçmaz. Tersine bütün sorunların üstesine de büyük bir dirençle gider. Burada bir barış vizyonu yansıması olarak bir çağrıda bulundu. Bizim tavsiyemiz bu çağrının dikkate alınması. Biz Suriye muhalifleriyle ilgili durduğumuz yeri değiştirmiyoruz. Onların rejimle olan ilişkilerinde kendi özgür kararı, kendi özgür tercihi esastır."Bakan Fidan, Gazze'deki vahşetin durması ve iki devletli çözüm temelinde siyasi sürecin başlatılması noktasında da Türkiye'nin Suudi Arabistan'la görüş birliği içerisinde olduğunu kaydetti. İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemeler önünde hesap vereceğini vurgulayan Fidan, "Kalıcı barışın sağlanması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması gerekiyor" dedi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Koordinasyon Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Belgesinin Tadili Protokolü de imzalandı.