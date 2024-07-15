Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıktı

Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında 2 ay boyunca sefer yapacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, ilk seferini dün Ankara-istanbul arasında yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milletin Zaferi" temasıyla giydirmesi yapılan 411 yolcu kapasiteli tren, ilk seferinde tamamen doldu. Ankara YHT Garı'ndan düzenlenen uğurlama töreninde konuşan TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, devletin ve milletin gösterdiği reflekslerle önlendiğini ve dünyaya gereken mesajın verildiğini söyledi. "Bugün onları, olanları unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı anlatmak için buradayız." diyen Kazancıoğlu, "Milletin Zaferi" temalı yüksek hızlı tren setinin 2 ay boyunca Ankara-İstanbul ve Ankara- Konya hatlarında 56 bin kilometre yol katedip 60 bin yolcu taşıyacağını anlattı.