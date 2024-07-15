Elektrik akımı skandalında 29 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişi tarafından yapılan incelemede hem İZSU hem de Gediz A.Ş. ekipleri suçlu bulundu. Bu kapsamda savcılık tarafından 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın sürdüğünü, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini belirtti. İZSU Genel Müdürlüğünden 1 daire başkanı, 1 şube müdürü, mühendis ve teknikerlerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, Gediz Elektrik A.Ş kurumundan birim ve işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı, 14 şüpheli aranıyor.Akıma kapılarak ölen Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) memleketi Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Aile adına açıklama yapan dayısı İsmail Onay Güney, "Tüm Türkiye gördü. Yeğenimin ölümünden sorumlu olanlardan şikayetçiyiz. Orada elektrik kaçağının olduğuna dair 5 yıl önce haber yapılmış. 2 ay önce yine yağmurda bir köpek ölmüş. Aslında facia kendini göstere göstere gelmiş." diye konuştu. Özge Ceren Deniz'in son videosu ortaya çıktı. Genç kız videoda elleriyle yüzünü kapatırken görülüyor. Daha sonra ellerini yüzünden çeken ve kameraya sessiz bir şeyler söyleyen Özge Ceren'in hafif tebessüm ettiği görülüyor.İzmir'de, 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği sokakta çalışan İsa Yaman da aynı yerde kendisinin de üç kez elektrik akımına kapıldığını söyledi. Elim olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketi Gdz Elektrik, bölgedeki elektrik şebekesi üzerine ilgili altyapı kuruluşu (İZSU) tarafından kendilerine bilgi verilmeden ve onay alınmadan yağmur suyu ızgaraları yapıldığını, bunun şebekeye zarar verdiğini savundu. Açıklamada, "5 Ocak'ta ilgili altyapı kuruluşu (İZSU) tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir. Bu işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında kurumumuzdan herhangi bir gözlemci talebinde kesinlikle bulunulmamıştır. Şebekemize zarar verildiği yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sırasında da açıkça görülmüş ve kayıt altına alınmıştır." denildi.