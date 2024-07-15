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Giriş Tarihi: 15.7.2024 14:45

Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz" paylaşımı: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz şehitlerini yad etti.

AA
Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la katıldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinden fotoğraflara da paylaşımında yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz" paylaşımı: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız
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