Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz" paylaşımı: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la katıldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinden fotoğraflara da paylaşımında yer verdi.