Ferhat’ım artık tüm Türkiye’nin çocuğu

Özel Harekât Polisi Ferhat Kaya, hain darbe girişiminin olduğu gece görev yeri Gölbaşı'na giderek vatan savunması yaptı. Atılan ikinci bombada şehit olan Kaya'nın annesi Şengül Kaya, oğlunu tebessüm ederek gururla anlattı. Anne Kaya, "Ben oğluma nazarım değer diye bakmaya, sevmeye kıyamazdım" dedi.Türk milletinin destan yazdığı 15 Temmuz gecesinde vatan uğruna can veren şehit Ferhat Kaya. geride açılı anne, baba, eş ve kardeş bıraktı. Anne Kaya, "Ben hep dik durmaya, güçlü olmaya çalıştım. Hayat bana küçüklüğümden beri çok şey yaşattı. Ama evlat acısı her şeyden büyük bir acı. Bunun karşısında da güçlü duruyorum. Torunlarım için ayakta duruyorum" diye konuştu. 15 Temmuz'da oğlunun arayıp doğum gününü kutladığını anlatan anne Kaya, "Benim oğlum daha 1 senelik evliydi. Daha hayatının baharındaydı. 28 yaşında hayatını çaldılar oğlumun" dedi.Göreve gittikten sonra uzun bir süre oğlundan haber alamadıklarını söyleyen Kaya, "İçten içe biliyordum oğlumun şehit olacağını. Ama bunu dillendiremedim hiçbir zaman. İkinci bomba patladıktan sonra oğlumu aradım ama açmadı. Pazar günü kardeşim geldi ve bana 'Ferhat'ın sana selamı var abla. O kadar yakışıklıydı ki. Gördüm onu, gülüyordu. Oğlumuz şehit oldu' dedi. Ben hep dik durdum. Oğlumun şehit olmasının gururu beni ayakta tuttu. Ferhat önce sadece benim çocuğumdu, şimdi tüm Türkiye'nin çocuğu. Bu çok büyük bir gurur" diye konuştu.