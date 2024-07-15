Hainlerin üzerinden şanlı ordumuzun üniformasını çıkardım

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er, 15 Temmuz darbe gecesi FETÖ'cü teröristlerin en önemli hedeflerinden biri olan Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşananları SABAH'a anlattı. Başkan Yardımcısı Er, "O dönem Ankara Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapıyordum. Kalkışmanın kara ayağının Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndan yönetildiğini, buranın geri alınması durumunda darbenin kara ayağını koparmış olacağı aktarıldı. 40 kişilik bir gücümüzle Jandarma Genel Komutanlığı'nın etrafını çevirdik. Karargâhın içindeki hainlerle yoğun bir çatışma yaşandı. Sabah saat 7-8 gibi içeriye girmeyi başardık. İçeride yer yer çatışmalar yaşandı" dedi. Vatandaşın da desteğiyle jandarma karargahındaki darbecilerin teslim olduklarını belirten Er, "Personelime, darbecilerin üniformalarını soymaları talimatını verdim. Şerefli Türk askerinin, şanlı ordumuzun üniformasını taşıyamayacaklarını düşündüğüm hainlerden üniformamızı geri aldık" dedi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ın kurtarılmasını da anlatan Er, "Görevlendirdiğim arama kurtarma timi başlarından vurulmuş 2 kişinin olduğu bilgisini verdi. Gittiğimde vurulanların Turgut başkanımız ve koruması Hasan Gülhan olduğunu anladım. Koruması şehit düşmüştü. Başkanımızın yüzündeki kanı sildim, titriyordu. Kalkanlarımızla koruyarak ambulansa kadar götürdük" diye konuştu.