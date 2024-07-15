‘Herekol’ kod adlı terörist öldürüldü

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet MüdürlüğüNCE yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; SİHA ve EGM PİHA desteğinde Mardin'in Dargeçit kırsalında, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.Teröristlerden birinin "İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinin" Kırmızı Kategori'sinde aranan Herekol kod adlı Taner Öğmen olduğu tespit edildi. Teröristin, 2009 yılında Metina'da terör örgütüne katıldığı, Irak'ın Kuzeyi sözde Hakurk alanında bölge komutanı olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. TSK unsurlarına yönelik birçok eylemin talimatını veren eylemlere katılan teröristin bir dönem sözde Botan bölgesinde de faaliyet gösterdiği tespit edildi. 2016'da Diyarbakır'da YPS faaliyetleri ve şehir eylemlerinde bulunan terörist, 2016-2018 arasında Suriye Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Hatay ve Kilis sınır hattında bulunan sınır birliklerine yönelik eylemlerin talimatlarını verdiği, 2018'de Irak Kuzeyi sözde Hakurk bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, 2020'de Irak Kuzeyi sözde Ş.Rojat bölgesinde cephe komutanlığı yaptığı belirlendi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" dedi.