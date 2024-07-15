İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu şahıs Antalya’da yakalandı

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; E.P(36) isimli Rusya uyruklu şahsın Türkiye'de ikamet izin süresinin dolduğu ayrıca babası A.P.(58) isimli şahsın 2021 yılında Türk vatandaşı olduğu, 2023 yılında ise Rusya adli birimlerince yakalama kararı bulunması sebebiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldığı ayrıca İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı, şahısların Türkiye'yi deniz yolu ile terk ederek yurtdışına kaçacakları bilgisi alınması üzerine; Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve yüzer unsurları ile birlikte Antalya MİT Bölge Daire Başkanlığı desteği ile Antalya Limanı önlerinde bulunan Ukrayna bayraklı yelkenli tekneye yapılan operasyonda Rus uyruklu E.P. ve A.P. ile Azerbaycan uyruklu V.D. ve Ukrayna uyruklu I.C. isimli toplam 4 şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlar doğrultusunda; tekne ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada; 7.000 EURO, 5.000 ABD Doları, 200 Tayland Bahtı nakit para. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Rusya Kimliği, pasaport, 4 adet cep telefonu, 1 adet laptop ve 1 adet tablet ele geçirildi.

Rüşvet suçuyla kırmızı bültenle aranan ayrıca hakkında acil yakalama kararı bulunan A.P. isimli Rus uyruklu şahıs gözaltına alındı, Türkiye'de ikamet izin süresi dolan E.P. isimli Rus uyruklu şahıs Antalya İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.