Kösedağ’ın zirvesine 15 Temmuz tırmanışı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında 3 bin 433 metre yüksekliğindeki Ağrı'daki Kösedağ'a zirve tırmanışı yapıldı. Katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde Kösedağ'ın zirvesine ulaşarak, şehitler için burada dualar okudu. Ağrı Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan etkinlikte konuşan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, "Bu anlamlı günde, personellerimiz 3 bin 433 metrelik Kösedağ'ın zirvesine tırmanarak şanlı bayrağımızı açtı. Şanlı bayrağımız her yere yakışır ama en çokta zirvelere yakışır. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bir kez daha kutluyoruz "dedi. Tırmanışa katılan personeller bu anlamlı günde zirvede olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade etti.