Maide annenin mücadelesi belgesel oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Maide Türemiş'in kızı Nilüfer Türemiş, yaklaşık 5 yıl önce Avrupa'da kandırılarak Silahlı Terör Örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Kaçırıldığında 19 yaşında olan kızının Avrupa'daki PKK dernekleri tarafından kandırıldığı belirten Maide anne, dönemin Almanya başbakanı Merkel'in Berlin'deki başbakanlık ofisi önünde eylem başlattı. Sesini duyurmak için elinde kızının fotoğrafıyla tek kişilik eylem yapan Maide Türemiş, kızının izine bir türlü rastlamadı. Avrupa'da gittiği her kapıda kızından bilgi alamadan dönen Maide anne, eylemi sırasında kansere yakalandı. Tedavisi nedeniyle uzun süre eyleme ara veren cesur yürek Maide annenin mücadelesine Avrupa'nın iki önemli TV kanalı sessiz kalmadı. 28 yıldır Berlin'de yaşayan Türemiş'in evladı Nilüfer için verdiği mücadelesini ZDF TV tarafından bir saatlik belgesel yapıldı. Belgeselin ağustos ayında yayınlanması bekleniyor.