Meclis darbecilere göz açtırmadı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatarak, "Milletvekillerimizle Meclis'e giderek darbecilere karşı durduk ve ortak bir bildiri hazırladık" dedi. Akçay, Cumhurbaşkanının halkı meydanlara davet etmesiyle milli iradeye sahip çıkıldığını ve darbecilerin sabaha karşı mağlup olduğunu belirtti. MHP'li Erkan Akçay, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı: "O gece Ankara'daydım. Gece 21.30-22 civarında jet uçaklar çok alçak uçtu. Uçuşlar sürünce şüpheye kapıldım. Genel Merkezimize geçtim. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de merkezdeydi. Bahçeli bunun darbe girişimi olduğuna ve hükümetimizin yanında durduğumuza ilişkin ilk açıklamayı yaptı, Meclis'e mutlaka sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Ankara'daki milletvekillerimizi TBMM'ye çağırdık. Ben de TBMM Genel Kurul'a geldim. Katip üyeler olmayınca divanı tasarladık. Konuşmalarımızı gerçekleştirdik. Meclis'e bombalar yağmaya başladı. Hep birlikte darbe girişimine karşı durduğumuzu belirttik. Ortak bildiri hazırladık. Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara davet etmesiyle birlikte çok güçlü şekilde milli iradeye, vatanımıza sahip çıkıldı. Millet ve devlet iş birliği ile darbe girişimi bertaraf edildi. Darbeciler sabaha karşı büyük ölçüde gözaltına alındı, mağlup oldu.Darbe girişimlerinde Meclis'in ele geçirilmesi hedeflenir. Milletvekillerimiz, Meclis güvenlik görevlileri darbecilere göz açtırmadı. MHP'li 10 milletvekili olarak Meclis'teydik. Öyle bir ortak ruh, atmosfer, manevi birlik, beraberlik, cesaret oluştu ki dünyanın bütün güçleri üzerine gelse canı pahasına püskürtecek yüzden fazla milletvekili TBMM'deydi. O gece HDP ise Meclis'e gelmedi. HDP ülkeyle ilgili hiçbir konuda olumlu, ortak tutum sergilemedi. CHP'nin darbe girişimine karşı tutumu da dikkat çekici oldu. CHP, 15 Temmuz'dan iki gün sonra çark etti, OHAL'e karşı çıktı.Sabaha kadar irtibat halindeydik. Genel başkanımız gelişmeleri genel merkezimizden takip etti. Birkaç milletvekilimiz de genel merkezde kendisinin yanındaydı. Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz itibariyle doğduğunu söyleyebiliriz. Cumhur İttifakı bugün de aynı ruhla, ilkelerle yoluna devam ediyor. FETÖ'nün yanı sıra Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı başka tehdit ve tehlikelere karşı birlikte hareket ediyoruz."