O gece hayatımızı ortaya koyduk

CHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan Levent Gök, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında TBMM'ye giden ilk vekillerden biri olarak o karanlık geceyi anlattı. Ailesini damadına emanet ederek evden ayrıldığını belirten Gök, "Sonunu bilemiyorduk ama demokrasiye karşı sorumluluklarımız vardı. Bir siyasi iktidarın darbeyle devrilmesine karşı durarak, hayatımızı ortaya koyarak direnç gösterdik" dedi.Ankara'da bulunan CHP'li tüm milletvekilleri ile genel merkezde toplanma kararı aldıklarını belirten Gök, "Genel merkezdeki görüşmelerimizde bunun bir darbe girişimi olduğu konusunda kesin kanaat oluştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı aradım. Kendisiyle o gece sayısız defa konuştum. 'Bunun bir darbe girişimi olduğunu düşünüyoruz. Ne yapıyorsak beraber yapalım' dedim. Genel başkanımız Kemal Bey'e de bilgi vererek yaklaşık 20 arkadaşımızla Meclis'e gitme kararı aldık" ifadelerini kullandı.Meclise giriş yaptıkları anda dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın büyük sevinç yaşadığını aktaran Gök, "Genel Kurul Salonu'nu girdiğimiz an herkes bizi kucakladı. Sayın Kahraman, meclisi çalıştırmayı teklif etti, biz de destek verdik. Meclis çalışırken, uçaklar sürekli üzerimizden geçiyordu. CHP adına kürsüde bir konuşma yaptım. Yaptığım konuşmada, 'Demokrasi yoksa AK Parti de yok, CHP de yok. Demokrasi varsa biz de buradayız' dedim. Bütün milletvekilleri alkışlarla destek verdi" dedi.Hiçbir siyasi partinin hain girişime destek vermediği görülünce darbecilerin meclisi bombalama kararı aldığını dile getiren Gök, "Meclisin üzerine bomba yağdırılacağı kimsenin aklına gelen bir şey değildi. Can güvenliğimizin kalmadığı görülünce, İsmail Bey'in önerisiyle sığınaklara geçildi. Havasız, daracık bir alana 100 kişi sıkıştık. O gece darbeye karşı bir bildiri yayınlama kararı aldık. O önemli bildiri, sığınakta kaleme alındı" ifadelerini kullandı.Geceyi sığınakta geçirdiklerini ve sabah 9 sıralarında çıktıklarında meclisi yerle bir olarak gördüklerini aktaran Gök, "Vahim bir tabloya tanık olduk. Birçok nokta bombalanmıştı. Oralarda tesadüfen bulunsak biz de hayatımızı kaybetmiş olacaktık. O gece evden çıkıp genel merkeze geçerken damadıma, 'Ailem sana emanet' demiştim. Kendileriyle gece boyu bir daha görüşemedim çünkü telefonlar çekmiyordu. Ben ailemle ancak sabah görüşebildim" dedi.