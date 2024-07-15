Şehit eşi Nuray Anar: Cumhurbaşkanımız ‘senin ve çocuklarının sahibi devlet’ demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişinin ardından 15 yaşındaki oğlu Hüseyin'i de yanına alarak sokağa çıkan Anar, hain darbecilerin kurşunuyla en küçüğü 4,5 en büyüğü 15 yaşında 6 yetim ve 35 yaşındaki eşi Nuray Anar'ı geride bıraktı. Eşine 18 yaşındayken âşık olduğunu ve onunla güzel bir yuva kurduklarını SABAH'a anlatan Nuray Anar, "Neredeyse hiç kavga etmezdik. Çok huzurlu bir yuvamız vardı. 6 çocuğumuz vardı. Maddi olarak rahat bir hayatımız hiç olmadı. Ama eşim yanımdaydı, huzurluydum. Bazen mezarı başına gidip ona sitem ediyorum. 'Bir daha gelmeyeceğim yanına, sen beni bırakıp gittin' diyorum. Ama çok özlüyorum" diye konuştu.

6 ÇOCUĞUM İÇİN YAĞA KALKTIM

Vatan için eşini toprağa veren Anar, geçen 8 yılda yeni yeni toparlandığını anlattı. Anar, "Ben 2 yıl kendime gelemedim. Psikolojim bozuldu. Sevdiğim adamı, çocuklarımın babasını kaybettim. Ama baktım çocuklarım benim üzüntümden, yasımdan etkileniyor o zaman ayağa kalktım. Benim güçlü olmam gerekiyor. Benim büyütüp vatana, millete hayırlı olacak şekilde yetiştirmem gereken 6 çocuğum var. Eşimden Allah razı olsun, giderken beni şehit eşi makamına erdirdi. Bundan güç bularak dimdik ayakta duruyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZ GİBİ BİR LİDER BİR DAHA GELMEZ

Eşini kaybettikten sonra yanında duranın her zaman devlet olduğunu söyleyen Anar, "Devletimiz bize sahip çıkmasaydı ben şimdi bu 6 çocukla ne haldeydim bilmiyorum. Cumhurbaşkanımızı o zaman evime davet etmiştim. Geldiğinde bana 'Kızım senin ve çocuklarının sahibi devlet' demişti. Gerçekten de her zaman sahip çıktılar. Allah devletimizden razı olsun. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun gibi bir lider bir daha gelmez" sözlerini kullandı.