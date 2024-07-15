Sosyal medya öncülüğünde dijital direniş

15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını ve direniş ruhunu gösterdiği önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Darbe gecesi, sosyal medyanın oynadığı kritik rol, halkın organize olması, bilgilendirilmesi ve direnişin güçlenmesinde büyük etki oluşturdu. Sosyal medya platformları, darbecilere karşı verilen mücadelede önemli bir araç haline geldi.Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren sosyal medya, halkın hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi ve organize olması için etkili bir platform oldu. Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlar, darbe girişiminin gerçek yüzünü ortaya koyarken, halkın demokrasiye sahip çıkma çağrılarını da geniş kitlelere ulaştırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FaceTime üzerinden yaptığı çağrı, sosyal medya aracılığıyla hızla yayıldı. Bu çağrı, halkın meydanlara çıkarak darbecilere karşı durmasına öncülük etti. "Milletimizi meydanlara, hava limanlarına davet ediyorum. Milli iradeye sahip çıkalım" sözleri, milyonlarca kişi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı ve büyük bir direnişin başlamasına vesile oldu.O gece sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlar ve anlık bilgilendirmeler, halkın darbe girişimine karşı nasıl hareket edeceğini belirlemesinde önemli bir rol oynadı. Facebook ve Periscope üzerinden yapılan canlı yayınlarla, darbecilerin hareketleri ve halkın direnişi anbean paylaşıldı. Twitter'da kullanılan #15Temmuz ve #DarbeyeHayır gibi hashtag'ler, darbe karşıtı mesajların hızla yayılmasına yardımcı oldu. 15 Temmuz gecesi sosyal medyada paylaşılan görüntüler, videolar ve mesajlar, sadece o geceye ait anılar olmanın ötesinde, geleceğe dair önemli belgeler olarak kaldı.