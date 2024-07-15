“Tarihi görev üstlendiler”... Yüksek Yargı’dan 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yargıya büyük görev düştü. Devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ üyelerinin temizlenmesi adına mücadele eden kurumların başında gelen yargı teşkilatı, yapılan soruşturmalarla örgüte ağır darbe vurulmasını sağladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüksek yargı başkanlarından önemli mesajlar geldi. Anayasa Başkan Kadir Özkaya, "Türk milletinin özgür ve bağımsız yaşama karakterini ve güçlü iradesini bir kez daha tüm dünyaya gösteren bu zaferin 8. yıl dönümü vesilesiyle tekrar ifade etmeliyiz ki hain darbe girişimine karşı iradesini ilk saatlerden itibaren ortaya koyan Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın verdiği görev çerçevesinde demokratik düzene, temel hak ve özgürlüklere yönelik tüm hukuk dışı müdahalelere karşı durmaya devam etmektedir" dedi.

YARGI MENSUPLARI TARİHİ GÖREV ÜSTLENDİ

FETÖ'yle mücadelenin en önemli ayaklarında biri de yargıda yuvalanmış FETÖ üyelerinin temizlenmesi olmuştu. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2016'da 16 bin 176 hakim ve savcı görev yapmaktayken, yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda FETÖ ile irtibat veya iltisakı tespit edilen 4 bin 6 kişi ihraç edildi. O dönem de ihraçların ve soruşturmaların yürütüldüğü birimin başında bulunan HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, "15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ üyeleri hakkında derhal soruşturma başlatarak tarihi bir görev ifa eden ve devamında darbecilerin yargılama süreçlerinde yer alan hakim ve cumhuriyet savcısı meslektaşlarını bir kez daha yürekten kutluyorum" diye konuştu.

"MİLLETİN HAKKINI GASP ETMEK İSTEYENLERE GEÇİT VERİLMEDİ"

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsatarak, o gece, aziz milletin, kahraman güvenlik güçlerinin ve şerefli yargı mensuplarının onurlu duruşu ve dünyada eşi benzeri görülmemiş cesareti ile darbe girişiminin püskürtüldüğünü kaydetti. Kerkez, "Ordunun, yargının ve diğer stratejik kurumların içine sızmış FETÖ ihanet çetesi ve destekçilerine karşı elde edilen bu demokrasi zaferi, milletimizin verdiği mücadelenin bir neticesidir. Kıymetli yargı mensuplarımız da büyük bir kahramanlık göstererek ilk andan itibaren darbeci hainlerin karşısında dik durup tüm dünyaya demokrasi ve hukuk dersi vermiştir. Milletin hakkını gasp etmek isteyenlere geçit vermemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ise Türk milletinin, milli iradeye dayalı demokratik düzeni bertaraf ederek cuntaya dayalı antidemokratik bir yönetim kurmak amacıyla darbe teşebbüsünde bulunanlara karşı, şanlı tarihine yakışır şekilde asaletini ve cesaretini gözler önüne serdiğini belirtti.