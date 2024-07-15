TÜGVA İstanbul öğrencileri 15 Temmuz şehit ailelerini unutmadı

15 Temmuz Milli Birlik Günü'nün 8. yılında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul'un yaz okuluna katılan gençler, bugünün öneminden dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektuplar yazdı.

Mektuplardan birinde TÜGVA öğrencisi Hafsa Nur Bayrak şu cümlelere yer verdi: "Sevgili şehitlerimiz ben Hafsa Nur, 10 yaşındayım. Öğretmenlerimiz bize bugün 15 Temmuz'da yaşanan darbeyi anlattı. Sizler bizlerin hayatını kurtarmak için şehit olmuşsunuz.

Ben o zaman iki yaşındaydım. Ben o günü hatırlamıyorum ama artık biliyorum siz bizi tanımıyordunuz ama o gün bizim için mücadele ettiniz. Biz ise sizi artık tanıyoruz. Ben o zamanı hatırlamayacak kadar küçük olabilirim ama unutturmayacak kadar davam büyük…"

Mektupların bir kısmı, şehit ailelerinin de katıldığı bir kahvaltı programında kendilerine ulaştırıldı.