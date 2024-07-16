Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: FETÖ elebaşısı Gülen ABD kontrolünde örgütü yönetti

Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay'da "Milletin zaferine giden yolda yargı" paneli düzenlendi. Hakim-Savcı yardımcılığı adaylarına 15 Temmuz gecesi ilk derece mahkemelerde görev yapan ve şu an yüksek yargı mensubu olan Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Ergün Şahin, Yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz ve Danıştay üyesi Muharrem Özkaya tecrübelerini aktardı.

Panele katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz gecesi yargının büyük bir kahramanlık gösterdiğini, 1960, 1980 darbelerinde ve 28 Şubat Post-modern darbesinde darbecilerin yanında duran bir yargı sistemi olduğunu belirterek "15 Temmuz'da darbe mağdurlarının hakkını savunan, darbecileri yargılayan ve onlara hesap soran bir yargımız oldu. Biz bu yargımızla onur duyuyoruz" dedi.

"FETÖ ELEBAŞISI GÜLEN ABD KONTROLÜNDE ÖRGÜTÜ YÖNETTİ"

Gülen'in yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri tarafından kendisine kurulan karargaha yerleştirildiğini ve oradan örgüt yönettiğini belirten Tunç, "FETÖ Amerika Birleşik Devletlerinin kontrolünde bunları gerçekleştirdi. Elebaşı hakkında 7 iade talebimiz var. 30'a yakın suç var. Tüm bunlar delilleriyle sabit. Akıncı üssünde o gece sivil imamlar suçüstü yakalandı. Bunların FETÖ elebaşısıyla irtibatları ayan beyan ortada. Tüm deliller ortada ama maalesef iade dosyalarımız Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bir türlü yargı makamlarına ulaştırılmadı, ulaştırılmak istenmedi" dedi.