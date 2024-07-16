Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı: Balon sönüyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplandı. Başkan Erdoğan, milyonları ilgilendiren kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin hemen başında aziz milletimin ve tüm Müslümanların bugün idrak ettiğimiz Aşure gününü canı gönülden tebrik ediyorum.

Bu mübarek ay ve gün vesilesiyle tutulan oruçların yapılan ibadetlerin Hak katında kabul olmasını gönülden niyaz ediyorum.

Muharrem ayı rahmet merhamet ve lütuf ayıdır. Bu ay Kerbela hadisesi sebebiyle bizim için aynı zamanda hüzün ve keder ayıdır. Peygamberimizin cennet gençlerinin efendileri olarak tarif ettiği torunu Hazreti Hüseyin ehlibeytten 72 müminle beraber bugün şehit edilmiştir. Pir Sultan Abdal Hazreti Hüseyin'i ve Kerbela'yı şöyle anlatır; Hak için kendini kurban eyleyen Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin cümle erenlere ferman eyleyen erenler Serdar'ı İmam Hüseyin. Evet yaklaşık 14 asırdır yüreklerimizde dinmeyen sızı hepimizin bütün İslam coğrafyasının bütün Müslümanların ortak yarası ortak acısıdır.

Kerbela faciasının 1385'inci yıldönümünde şehitlerin sultanı Hazreti Hüseyin efendimizi ve yarenlerini bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. İnşallah bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde sevgili canları misafir edecek Mah-ı Muharrem oruç açma lokması vesilesiyle aynı sofra etrafında gönüllerimizi birleştireceğiz.

BİZİ BÖLMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Kerbela katliamı üzerinden bizi bölmek aramıza nifak ve fitne tohumları serpmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Devlet ve millet olarak İslam alemini ilgilendiren her meselede olduğu gibi Kerbela olayında da birleştirici tutumumuzu korumaya devam edeceğiz. Önceki sene kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız bu noktada gerçekten anlamlı roller üstleniyor. Cemevlerinin inşası bakımı elektrik su ve gaz ücretlerinin ödenmesinden Alevi Bektaşi inanç önderlerinin istihdamına kadar geniş bir yelpazede pek çok hizmeti artık devletimiz sunuyor. Alevi Bektaşi kardeşlerimizle yakın istişare halinde olmayı sürdüreceğiz. Aşure gününün başta Alevi Bektaşi vatandaşlarımız olmak üzere bütün milletimiz için barışa kardeşliğe ve muhabbete vesile olmasını diliyorum.

Son kabine toplantımızdan bugüne dış siyasette yoğun bir diplomasi trafiğimiz oldu. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça kıymetliydi.