Berat Albayrak o gece yaşananları anlattı: Abdest alıp iki rekat namaz kıldı direnişi yönetti

Millet iradesinin FETÖ'cüler tarafından çiğnenmek istendiği 15 Temmuz gecesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olan ve son ana kadar yanından ayrılmayan dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, o gece yaşananları aktardı. Albayrak, "Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti" dedi.Berat Albayrak, FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirmeye çalıştığı hain girişimi şöyle anlattı:O gece ilk olarak Başbakan ile konuştuk. Bahsettiğimiz insan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük siyasetçisi. 2006 Danıştay krizi ile başlayan bugün de başka yöntemlerle devam eden sürekli darbe girişimlerine maruz kalmış bir hükümetten, bir liderden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu süreci de çok kontrollü ve sakin bir şekilde yönetti. Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti. Birçok şey yaşadık bu süreçte ama benim aklımda kalan o gece haydi besmele deyip helikoptere binmemizdi.Üç helikopter üzerimizde keşif uçuşu yapıyordu. Hasan Doğan Bey de büyük bir kahramanlık gösterdi. Biz alternatifleri değerlendirdik. Otelin sahibi Serkan Yazıcı'dan o arada 'Gerekirse sizi Yunan adalarına götürebiliriz' diye bir teklif geldi ve Cumhurbaşkanımız bu duruma tepki gösterdi. Biz Anadolu Ajansı ve TRT'ye görüntüleri ulaştırdığımızı düşünüyorduk ancak onlara ulaştıramadığımızı fark ettik. Ardından Cumhurbaşkanımızın mesajı için ulusal kanallarla irtibata geçtik. İstanbul Emniyet Müdürümüz kahramanca bir duruş gösterdi. Eşzamanlı birçok talimatlar verildi, verilen bütün talimatlar liderliği ve bu liderliğin ferasetle beslendiğini ortaya koydu.Biz dört alternatif oluşturduk. Uçak kalktıktan sonra Cumhurbaşkanımız nereye gideceğine karar verdi. Uçak havada belli bir süre gittikten sonra son dakika İstanbul'a gideceğini söyledi. Liderlik riskli anlarda doğru karar verebilmek ve yönetebilmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu özelliğe sahip. Cumhurbaşkanımızın darbe girişimini öğrendiğinde ilk tepkisi gayet güçlü ve sakindi. Beklenildiği gibi bir tepki vermedi, sadece dinledi. Dün ve evvelsi gün Cumhurbaşkanımız röportajlarında bahsetti. Darbe girişimi ile ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılmadığını anlattı. Cumhurbaşkanımıza milyonlarca insanın muhabbeti var, onların duasıyla atlattık.