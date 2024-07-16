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Giriş Tarihi: 16.7.2024 13:40

Çiğli'de işten atılan işçilerden Genel Merkez önünde eylem... Baba ocağı bize sahip çıksın!

CHP’li Çiğli Belediyesinin geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi kapı önüne koyduğu 195 işçi Ankara’da, CHP Genel Merkezi’nin kapısına dayandı. Burada basın açıklaması yapan işçiler, CHP’li vekillere ‘Bize sahip çıkın’ çağrısında bulundu. İşçiler yaptıkları açıklamada: “Bir mesajla atıldığımız işimize geri iademizi istiyoruz. Bunu alana kadar da mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Çiğli’de işten atılan işçilerden Genel Merkez önünde eylem... Baba ocağı bize sahip çıksın!

Çiğli Belediyesi'nden atılan işçiler, günlerdir belediye önünde işlerine geri dönmek için sürdürdükleri mücadeleyi, Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne taşıdı.

"HAKKIMIZ OLANI ALMADAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ"

Genel Merkez önünde toplanan işçiler işlerini geri isterken, bir de basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, "Buraya hakkımızı aramaya geldik. Baba ocağımızdaki vekillerin bize sahip çıkmalarını bekliyoruz. Hakkımız olanı almadan asla geri dönmeyeceğiz" diye konuştu.

BİR MESAJLA İŞ AKDİMİZ SONA ERDİRİLDİ

İşçilerden bir diğeri ise konuşmasında, "147 işçi olarak bir mesajla atıldığımız işlerimize bizi geri almalarını istiyoruz. Mobbing yapılmadan, aynı haklarla işlerimize devam etmek istiyoruz. Hakkımızı almaktan asla durmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Çiğli'de işten atılan işçilerden Genel Merkez önünde eylem... Baba ocağı bize sahip çıksın!
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