Çiğli’de işten atılan işçilerden Genel Merkez önünde eylem... Baba ocağı bize sahip çıksın!

Çiğli Belediyesi'nden atılan işçiler, günlerdir belediye önünde işlerine geri dönmek için sürdürdükleri mücadeleyi, Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne taşıdı.

"HAKKIMIZ OLANI ALMADAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ"

Genel Merkez önünde toplanan işçiler işlerini geri isterken, bir de basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, "Buraya hakkımızı aramaya geldik. Baba ocağımızdaki vekillerin bize sahip çıkmalarını bekliyoruz. Hakkımız olanı almadan asla geri dönmeyeceğiz" diye konuştu.

BİR MESAJLA İŞ AKDİMİZ SONA ERDİRİLDİ

İşçilerden bir diğeri ise konuşmasında, "147 işçi olarak bir mesajla atıldığımız işlerimize bizi geri almalarını istiyoruz. Mobbing yapılmadan, aynı haklarla işlerimize devam etmek istiyoruz. Hakkımızı almaktan asla durmayacağız" ifadelerini kullandı.

