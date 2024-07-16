Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor. Onların bıraktığı mukaddes emaneti, sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümünde, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum."